Baustopp am neuen Bauhaus-Museum in Weimar

Bei den Außenarbeiten am Neuen Bauhaus-Museum in Weimar sind sechs bisher unbekannte Tanks im Boden gefunden worden. Diese seien in keinen Unterlagen vermerkt gewesen und hätten teilweise so tief unter Beton gelegen, dass man sie bei bisherigen Bodenuntersuchungen nicht gefunden habe, teilte ein Stadtsprecher mit.

Bildrechte: MDR/Stadt Weimar