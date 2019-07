Das belgische Königspaar kommt zu einem offiziellen Besuch nach Thüringen. Wie die Staatskanzlei mitteilte, werden König Philippe und Königin Mathilde am 9. Juli von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und seiner Frau Germana Alberti vom Hofe empfangen. Gemeinsam besichtigen sie Schloss Friedenstein in Gotha, die Gedenkstätte Buchenwald und das Bauhaus-Museum sowie das Neue Museum in Weimar.