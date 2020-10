In Weimar ist am Sonntagabend der 367. Zwiebelmarkt zu Ende gegangen. Die Stadt zieht ein positives Fazit der fünf Veranstaltungs-Tage. Es sei ein sehr entspannter Markt gewesen, so Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).

Das aber habe auch dazu geführt, dass die Polizei so gut wie nichts zu tun hatte. Zumindest Anzeigen wegen Körperverletzungen, Diebstählen oder Beleidigungen gab es keine. Auch der Rettungsdient war nicht im Einsatz. Die Beamten wurden an andere Stelle gebraucht. Gebetsmühlenartig erklärten sie den Zwiebelmarkt-Gästen die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Fast alle haben sich daran gehalten. Nur sieben Besuchern droht ein Bußgeld. Sie weigerten sich, eine Maske aufzusetzen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auffallend für ihn war in diesem Jahr das Publikum. "Es ist ein anderes gewesen, als sonst. Selten hat die Tourist-Information an einem Zwiebelmarkt-Wochenende so viele Weimar-Cards verkauft", sagt Braun. Das heißt, die Gäste haben den Markt mit Museumsbesuchen kombiniert. Im Mittelpunkt stand 2020 also die Zwiebel-Kultur, statt die Zwiebel-Party. Die ist in diesem Jahr den Verordnungen zum Opfer gefallen. Es gab weder Bühnenprogramm noch Live-Musik, auch nicht in den Gaststätten.