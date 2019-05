Bei einem Brand in Weimar sind in der Nacht zum Mittwoch mehrere Gebäude schwer beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, standen in einem Hinterhof in der Innenstadt mehrere Firmengebäude und Garagen in Flammen. Das Feuer griff auf ein Wohnhaus über.

Lichterloh brannten mehrere Gebäude in dem Hof. Bildrechte: MDR/Johannes Krey