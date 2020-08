Brunnen am Lesemuseum Er war der misslungene Versuch für den Gänsemännchenbrunnen in der Schillerstraße. Das Becken war zu klein, kurzerhand versetzte man es an das Lesemuseum. Ein Tierfreund - der Apotheker Lüdde - veranlasste 1864, dass für Hunde an mehreren Brunnen die so genannten Hundetränken aufgestellt wurden. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann