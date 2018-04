Gedenkfeier auf dem Ettersberg 850 Menschen erinnern an Befreiung von KZ Buchenwald

In der Gedenkstätte Buchenwald haben am Sonntag etwa 850 Menschen an die Befreiung des Lagers vor 73 Jahren erinnert. Am 11. April 1945 hatten amerikanische Truppen das KZ auf dem Ettersberg erreicht.