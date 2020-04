75. Jahrestag der Befreiung Trotz schwieriger Zeiten Opfer des KZ Buchenwald nicht vergessen

Kurz bevor die Amerikaner am 11. April 1945 im KZ Buchenwald eintrafen, flüchteten die SS-Wachmannschaften aus dem Lager und überließen die Häftlinge sich selbst. Ungläubig, erschöpft vom Grauen und dem Trauma des Erlebten, versuchten die zurückgebliebenen 21.000 Häftlinge nach der Befreiung ihr Leben im Lager fortzuführen, hunderte sterben noch in den ersten Wochen nach der Befreiung an den Folgen der Haft. Das KZ Buchenwald ist das erste intakte und nur teilweise geräumte Konzentrationslager, welches die Alliierten erreichen.