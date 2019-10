Vorsichtig schabt der Bagger die Erdschichten ab. Bildrechte: MDR/Holger John

Die Szenerie an diesem kühlen Dienstagmorgen wird aufmerksam von zwei Dutzend Menschen beobachtet. Es sind Vertreter des Thüringer Landesamtes für Archäologie und Denkmalpflege, der Stiftung KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Bergbauexperten sowie Reporter des MDR. Sie wollen ergründen, ob aus Indizien, die in jahrelangen Recherchen zusammengetragen worden sind, konkrete Beweise werden.



Beweise für die Existenz von Hohlräumen oder Stollen, welche die SS in den letzten Wochen des Konzentrationslagers von Häftlingen anlegen ließ und in denen sie möglicherweise Raubgut versteckte. Die Gedenkstätten-Stiftung will damit auch seit Jahren wabernde Spekulationen über solche Hohlräume beenden und Klarheit schaffen. Immerhin hatten die US-Truppen nach der Befreiung des Konzentrationslagers im April 1945 zwei solcher verschlossener Stollen im Steinbruch geöffnet und tonnenweise Raubgut geborgen, darunter persönliche Gegenstände von Deportierten und Opfern des Holocaust.