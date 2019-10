Es ist Mittwoch, 2. Oktober, am frühen Nachmittag. Den ganzen Vormittag über hatte es geregnet, nun haben sich die Wolken verzogen. Im ehemaligen Steinbruch des Nazi-Konzentrationslagers Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar ist nach stundenlangem Arbeitslärm erst einmal Ruhe eingekehrt. Alle warten auf die Vertreter der KZ-Gedenkstätte, die die Entdeckung bewerten und entscheiden sollen, wie es in den nächsten Stunden und Tagen weitergehen wird.

Der Stollen wurde im Nordbereich des Steinbruchs entdeckt. Bildrechte: MDR/Holger John Die Entdeckung: das ist einer jener Stollen im Steinbruch von Buchenwald, über deren Existenz seit Jahrzehnten spekuliert, gemutmaßt, diskutiert und geforscht worden war. Die SS hatte, das war durch Zeitzeugen-Berichte und Dokumente seit langem einigermaßen gesichert, in den letzten Wochen des Konzentrationslagers im Frühjahr 1945 von Häftlingen Stollen in die Kalkstein-Hänge des Steinbruchs graben lassen. Eine handgezeichnete Skizze aus dem US-Nationalarchiv und Luftaufnahmen der US-Luftwaffe zeigen vage die Stellen an, wo sich diese Stollen befinden sollen. Zwei davon hatten die Amerikaner nach der Befreiung des Konzentrationslagers gefunden, geöffnet und darin tonnenweise Raubgut der SS geborgen.

Das nährte in den folgenden Jahrzehnten viele Spekulationen über weitere Depots im Steinbruch, gefüllt mit - nun ja - was auch immer. Die Frauen und Männer, die jetzt, Anfang Oktober 2019 hier im Steinbruch zu Gange sind, hoffen darauf, mit wissenschaftlich korrekter und akribischer Arbeit etwas Klarheit in das andauernde Gewaber von Mutmaßungen und angeblichem oder tatsächlichem Wissen zu bringen.

Langsam legt der Bagger den Zugang zum Stollen frei. Bildrechte: MDR/Holger John Als wahrer Meister der Akribie erweist sich Jens Breiting. Mit seinem Bagger hat er sich seit Beginn der Arbeiten am 1. Oktober nach und nach in den Hang am nördlichen Rand des Steinbruchs vorgearbeitet, an einer vorher gekennzeichneten Stelle. Zunächst hat er die Erdschichten fast zentimeterweise abgekratzt, um dann nach und nach den Hang auf einer Fläche von einigen Quadratmetern abzutragen. Beeindruckend, wie präzise der Mann die große Baggerschaufel ansetzt. Immer wieder unterbricht er seine Arbeit, um das Feld Marc Lesser zu überlassen. Der Kampfmittelexperte sucht mit einer Sonde nach metallenen Gegenständen. Als im abgetragenen Schutt dann plötzlich einige rostige Gewehrpatronen auftauchen, beginnt Lesser damit, jede Schaufel-Füllung förmlich zu durchwühlen. Das kostet Zeit, ist aber unumgänglich. Immer mehr Patronen findet er, dann rostige Metallstangen, die sich bei genauerem Hinsehen als Gewehrläufe entpuppen.

Kampfmittel-Experte Marc Lesser hat einiges zu tun. Er findet größere Mengen von Waffenteilen und Munition. Bildrechte: MDR/Holger John So geht es stundenlang weiter, am ersten und am zweiten Tag. Langsam füllt sich eine große ausgebreitete Plane neben der Grabungsstelle mit Schrott. Reste von Karabinern und Maschinengewehren, Gewehrpatronen, Magazine, verbogene Bajonette, eine zu einem Knäuel gerostete Eisenkette, Teile von Patronenkisten. Die Auffinde-Situation, so lautet der Fachbegriff, und der Zustand der gefundenen Waffenteile lassen darauf schließen, dass das Material großer Hitze und Druck ausgeliefert war, meint Lesser.

Doch im Schutt finden sich auch allerlei Gebrauchsgegenstände: verbeulte Blechtassen, eine Feldflasche, ein Löffel, Scherben von Porzellan-Tassen und Tellern. Auf einer Scherbe ist der Stempel des Herstellers aufgedruckt und die Jahreszahl 1943. Interessiert begutachtet Karin Sczech diese Funde. Darunter sind auch mehrere Dosen, in denen sich, das ist den Aufdrucken auf den Deckeln zu entnehmen, Schuhcreme eines Herstellers aus Erfurt befand.

Bergmann Ralph Hasse schaut sich die Öffnungen im Berg näher an. Bildrechte: MDR/Holger John Die Aufmerksamkeit von Ralph Haase richtet sich dagegen auf andere Fundstücke: ein Stück eines Meißels sowie etwa zwei Dutzend Reifen aus dünnem Blech. "Das sind Hinweise auf bergmännische Aktivitäten", erläutert Haase. Die Reifen seien vermutlich Teile von Schläuchen aus Stoff oder Kunststoff gewesen, mit denen Frischluft in Stollen eingeleitet wird, meint er. Weitere Nahrung für seine Vermutung bekommt Haase dann durch ein Stück eines morschen Balkens, der vom Bagger freigelegt wird. Der steckt senkrecht in der Erde, und an ihm entlang lässt sich sogar ein Zollstock fast einen Meter in den Boden hinabführen. Haase ist sich sicher, dass es sich um einen Stempel handelt, einen Stützbalken, mit dem Bergleute gegrabene Stollen sichern.

Am zweiten Tag, am Mittwoch, wird die Vermutung schließlich zur Gewissheit. Immer mehr lockeres Gestein holt Baggerfahrer Breiting aus dem Hang. Schließlich tut sich ein kleines Loch in der Felswand auf, später noch ein zweites. Der Bagger hat sich an der Wand entlang mittlerweile etwa zwei Meter tief in die Erde gegraben, bis auf die eigentliche Sohle des Steinbruchs. Die erste Öffnung wird größer, schließlich kann Ralph Haase gegen Mittag vorsichtig hineinschauen. Er erkennt einen offensichtlich von Menschenhand geschaffenen Hohlraum, einen Stollen. Gemeinsam mit Marc Lesser und Karin Sczech klettert er hinein. Nach einigen Minuten kommen die Drei wieder heraus. Eindeutig: Es ist ein Stollen. Offensichtlich nicht fertiggestellt. Und er ist leer. Keine Kisten mit Gold oder Gemälden oder mit brisanten Dokumenten.