Das Aus für das Coca-Cola-Werk in Weimar zum 1. März 2018 ist beschlossene Sache. Das teilte der Konzern am Freitagabend mit. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern seien beendet, hieß es. Produktion und Verwaltung werden demnach wie geplant dicht gemacht. Man sei aber bereit, einen Teil der bisherigen Logistik in eine geeignete Immobilie im Großraum Weimar/Erfurt zu verlagern und sei auf der Suche nach einem geeigneten Standort, so das Unternehmen.

Das Coca-Cola-Werk in Weimar wird endgültig geschlossen. Bildrechte: MDR/Siegfried Haarbeck