In Weimar hat sich ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes mit dem Corona-Virus infiziert. Wie die Stadtverwaltung am Samstag mitteilte, wurde der Fall am Vormittag durch einen Routineabstrich beim Personal bekannt. Der Infektionsweg ist noch nicht klar.

Die Infektion wurde durch einen Routine-Abstrich bekannt. Bildrechte: imago images/Frank Sorge