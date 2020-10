Nach mehreren neuen Corona-Fällen im Zusammenhang mit einem Infektionsgeschehen in einem Restaurant in Weimar ist der Kindergarten "Clara Zetkin" geschlossen worden. Ein Kind, das den Kindergarten besucht, wurde positiv auf Corona getestet. Alle 90 Kinder des Kindergartens und Erzieher müssen nun in Quarantäne bleiben.

Das Infektionsgeschehen in dem Lokal in der vergangenen Woche hat sich auch auf das Humboldt-Gymnasium ausgewirkt. Dort muss eine 5. Klasse zu Hause bleiben. Auch die Zehntklässler der Jena Plan Schule werden bis zum Vorliegen der Testergebnisse zuhause unterrichtet. Von Corona ist auch der Kindergarten "Am Dichterweg" betroffen. Dort muss die betroffene Gruppe zunächst zuhause bleiben. Der Coronafall in dem Kindergarten steht nicht im Zusammenhang mit dem Restaurant in Weimar.