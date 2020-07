Die Stadt Weimar erwägt, ihre Corona-Verordnung wieder zu verschärfen. Die Maskenpflicht könne auch auf Verkaufspersonal ausgedehnt werden, erklärte die Stadtverwaltung am Dienstag. Außerdem sei "angedacht", dass etwa in Restaurants die Kontaktdaten von Gästen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich erfasst werden sollten. Die bisherige Verordnung der Stadt läuft zum Monatsende aus.

Zuletzt waren in Weimar die Infektionszahlen wieder deutlich angestiegen, unter anderem durch Fälle in zwei Familien. Eine Infektion gehe vermutlich auf einen Frisörbesuch zurück, ein weiterer auf eine Ergotherapiepraxis. Aktuell befänden sich 207 Menschen in Quarantäne, dabei standen 105 Testergebnisse noch aus. "Bei über 100 ausstehenden Tests ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich darunter weitere positive Tests befinden", sagte der Leiter des städtischen Krisenstabs Ralf Kirsten.