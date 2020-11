Zuzana und Franz Eine deutsch-tschechische Liebe in Corona-Zeiten

Zuzana und Franz hatten sich in Rom kennengelernt. Zufällig. Im Januar 2012. Und auch wenn es bei beiden Liebe auf den ersten Blick war, verloren sie sich wieder aus den Augen. Erst 2014 kamen sie über Facebook wieder miteinander in Kontakt und diesmal wollte Franz kein Risiko eingehen – er fuhr sofort nach Prag. Seitdem sind die beiden ein Paar.

Wie im Lied von den Königskindern

Als Zuzana nach ihrem Jura-Studium nach Weimar kam, studierte Franz gerade Literaturwissenschaft in Berlin. Und erst nach seinem Abschluss fand er einen Job in Weimar. Und das, obwohl der gebürtige Erfurter eigentlich gar nicht vorhatte, nach Thüringen zurück zu kommen. Zum ersten Mal lebten die beiden jetzt zusammen, in einer winzig kleinen Wohnung in Legefeld. Da lernt man nochmal völlig neue Seiten an seinem Partner kennen: "Ich habe Franz Schubladen freigeräumt für seine Socken und er hat Bücher reingepackt."

Schon wieder eine Trennung

Dann war da diese Stelle ausgeschrieben als Leiterin der Rechtsabteilung der Nationalgalerie in Prag. Ein Traumjob für Zuzana. Lange haben die beiden geredet und am Ende entschieden, dass sie sich bewerben wird. Ein Jahr wollte sie in Prag arbeiten, inzwischen sind es fast drei geworden.

"Jetzt ist es aber vom Gefühl her an der Zeit, zu entscheiden. Auch wenn es eine traumhafte Stelle für mich ist." Das Problem – auch Franz hat seine Traumstelle gefunden. Nur eben in Weimar. Er ist Pressesprecher der Klassik Stiftung Weimar. Irgendwie haben beide dieses Thema umgangen. Ein anderes wurde allerdings aktuell: Sie wollten heiraten.

Einen ganz besonderen Platz hatte Franz sich für seinen Antrag ausgesucht. Bildrechte: MDR/Löbling

Franz hatte Zuzana einen ziemlich romantischen Antrag gemacht: Auf der Aussichtsplattform des Festivalgeländes in Ostrava hatte er sie gefragt, weil sie jedes Jahr zusammen dort das "Coulors of Ostrava" besuchen.

Am 23. Mai sollte es so weit sein, auf einer Burg im Osten von Tschechien wollten sie "Ja" sagen. Die Location war gebucht, eine kleine Pension für die Gäste ebenso. Essen war bestellt, ein DJ ausgesucht. Einen Anzug hatte Franz zwar noch nicht, aber Zuzana ihr Brautkleid schon.

Auch wenn meine Familie das anders sah, wir fühlten uns gut vorbereitet und haben uns total auf die Hochzeit gefreut. Zuzana Löbling

Anfang März dann der Schock: Die tschechische Regierung rief den Notstand aus. Für Deutsche und Reisende aus 14 weiteren Staaten werden die Grenzen geschlossen - und auch für Tschechen, die in die betroffenen Länder wollen.

In letzter Minute nach Weimar gefahren

Zuzana war gerade im Büro, ihre Chefin hat sehr verständnisvoll reagiert und sie direkt nach Weimar zu Franz geschickt. "Ich habe mich wie eine Emigrantin gefühlt", erinnert sich Zuzana. "Ich habe noch schnell unsere Eheringe vom Juwelier abgeholt, habe gepackt und bin hergefahren." Dann haben sie die Hochzeit abgesagt.

Getröstet hat uns nur, dass wir endlich mal für längere Zeit zusammen sein konnten. Franz Löbling