Corona Weimar führt Maskenpflicht in Restaurants und Hotels ein

In Hotels und Restaurants in Weimar gilt künftig eine Maskenpflicht. Das hat die Stadtspitze nach einem Gespräch mit Vertretern des Fremdenverkehrsvereins Weimar und der Weimar GmbH beschlossen. Die kreisfreie Stadt schließt sich der Thüringer Verordnung an, wonach Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe ab Freitag öffnen dürfen. In Weimar gilt allerdings der besondere Zusatz.