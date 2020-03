In vielen Städten ist das nicht gelungen. Viele Wertstoffhöfe sind bereits geschlossen. Und das führt noch zu einem anderen Problem: das Altpapier wird knapp. Die Papierfabrik Adolf Jass stellt seit 60 Jahren Papiere für Wellpappenverpackungen aus Altpapier her. Über eine Million Tonnen pro Jahr werden an den Standorten Rudolstadt/Schwarza und in Fulda verarbeitet. Das Werk in Schwarza bei Rudolstadt ist das einzige seiner Art in Thüringen. Und das Altpapier kommt auch von den kommunalen Entsorgern. Natürlich nicht nur. Aber da auch viele Firmen nicht oder weniger arbeiten und Möbelhäuser geschlossen sind geht auch der Nachschub an Verpackungsabfällen drastisch zurück.