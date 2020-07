In Weimar haben sich dutzende Menschen wegen Kontakts mit zwei Corona-Infizierten in Quarantäne begeben müssen. Wie die Stadtverwaltung am Sonnnabendabend mitteilte, wurden die beiden "jungen Leute" positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Sie hätten sich vermutlich Anfang der Woche auf privaten Feiern oder in einer Bar angesteckt. Ihre unmittelbaren Kontaktpersonen seien ermittelt worden und nun in Quarantäne. Die Zahl gab die Stadt mit 55 an, wobei unklar blieb, ob die beiden Erkrankten mitgezählt wurden.