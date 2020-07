Die Stadt Weimar erwägt, ihre Corona-Verordnung wieder zu verschärfen. Die Maskenpflicht könne auch auf Verkaufspersonal ausgedehnt werden, erklärte die Stadtverwaltung am Dienstag. Außerdem sei "angedacht", dass etwa in Restaurants die Kontaktdaten von Gästen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich erfasst werden sollten. Die bisherige Verordnung der Stadt läuft zum Monatsende aus. Die neue Verordnung soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden und gilt dann zunächst bis Ende August.