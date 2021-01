Corona-Todesfälle Bestatter an Belastungsgrenze

Die Zahl der Sterbefälle in Thüringen liegt aktuell über dem Schnitt. Nach Zahlen des statistischen Bundesamtes sind im Freistaat allein in der zweiten Dezemberwoche rund 200 Menschen mehr gestorben als im Vergleichszeitraum der Vorjahre. Der Anstieg liegt demnach bei 32 Prozent. Die Bestattungsunternehmen arbeiten an der Belastungsgrenze - und sehen sich mit zusätzlichem Leid der Angehörigen konfrontiert.