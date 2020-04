Corona in Thüringen: Arbeitsalltag einer Verkäuferin im Supermarkt

Ein kleiner Nahkauf in Weimar, mitten in einem Viertel, wo viele Menschen schon lange leben. Er hat viele Stammkunden, etwa die Hälfte gehört in Corona-Zeiten zur Risikogruppe, schon allein vom Alter her. Etwa 17 Verkäuferinnen und Verkäufer arbeiten hier, in Schichten normalerweise, weil der Laden immer recht lange geöffnet hat. Doch derzeit ist alles anders.