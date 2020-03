Selbst Rettunssanitäter Karsten Schütze hat fast nicht her gefunden. Ihn hat die Leitstelle geschickt, um Handschuhe und Teströhrchen vorbei zu bringen und um zu gucken, was sonst noch fehlt. Denn Arzt und Schwester, die hier die Proben nehmen, haben einen Schutzanzug an und Masken und sie tragen Handschuhe, die regelmäßig gewechselt werden müssen. Denn sie wissen ja nicht, wer tatsächlich infiziert ist.

Peter S. hat eigentlich nur einen Schnupfen. Aber weil er zum Skifahren in Österreich war und niemanden gefährden will, hat er die Hotline angerufen und einen Test-Termin bekommen. Außerdem muss er zwei Wochen in Quarantäne. Das findet er allerdings nicht so schlimm: "Jetzt beginnt ja der Frühling. Da habe ich wenigstens Zeit für meinen Garten, dort ist gerade richtig viel zu tun."