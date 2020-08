Die Stadt Weimar hat ihre verschärften Corona-Regeln um einen Monat verlängert. Sie gelten nun bis 30. September, wie aus einer neuen Allgemeinverfügung hervorgeht. In Weimar gilt demnach weiter die Maskenpflicht für Verkäufer in Geschäften, sofern diese nicht durch Acrylglaswände oder dergleichen geschützt sind. Restaurant-Gäste müssen sich in einer Kontaktliste registrieren, ganz gleich, ob sie im Freien oder im Lokal sitzen. Die Maskenpflicht gilt, bis die Gäste Platz genommen haben. Zudem gilt die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz in allen medizinischen und therapeutischen Einrichtungen.