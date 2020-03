Für immer Wochenende

Franziska S. ist nicht "systemrelevant". Sie verkauft normalerweise Kleidung. Jetzt ist sie mit ihren beiden Kindern (vier und sechs Jahre alt) zu Hause. "Am Anfang haben wir versucht, normal weiterzumachen. Nur, dass jetzt eben länger Wochenende ist. Das geht aber so nicht. Denn wir sind es nicht gewöhnt, immer alle zu Hause zu sein. Jede Mahlzeit zu Hause zu kochen." Jede Mutter wird das kennen: nach anstrengenden Wochenenden ist man froh, wenn es Montag wieder in die Kita geht. Aber jetzt gibt es diesen Montag eben nicht mehr.

Neue Ordnungsregeln eingeführt

Nur der Weg zum Bett muss abends freigeräumt sein Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

In den ersten Tagen saß Franziska abends, wenn die Kinder endlich im Bett waren, völlig erschöpft im Wohnzimmer. "Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich das durchhalte." Aber als sie beschlossen hat, dass es eben jetzt nicht so weitergeht, wie immer, sondern dass man das Leben ganz anders ordnen und den Tag anders strukturieren muss, wurde es leichter. Beispielsweise gibt es die neue Regel, dass das Kinderzimmer nicht mehr aufgeräumt werden muss. Nur der Weg zum Bett muss abends freigeräumt werden und alle Spielzeuge aus Wohnzimmer und Küche wandern zum Schlafen zurück an ihren Platz.