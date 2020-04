Klarheit für medizinisches Personal: Immun oder nicht?

Vor allem für das klinische und Pflegepersonal, für niedergelassene Ärzte und deren Mitarbeiter, aber auch für Menschen, die häusliche Pflege leisten, sei dieser Test jetzt wichtig. Söffing: "Wir wollen natürlich dafür sorgen, dass das Gesundheitssystem so weit wie möglich entlastet wird. Dass wir den Pflegern, Krankenschwestern und Ärzten ein Hilfsmittel in die Hand geben, das ihnen ermöglicht, ihren eigenen Immunstatus zu ermitteln und dadurch ein Gefühl der Sicherheit zu erlangen." Denn diese Berufsgruppen kommen zu allererst mit Covid-19-Patienten oder Risikopersonen in Berührung. Da ist es von wesentlicher Bedeutung, zu wissen, ob man bereits immun ist.

Der weltweite Bedarf an den Tests ist außerordentlich hoch. Söffing: "Unsere Aufgabe ist es, die Tests in großer Stückzahl zu produzieren". Er als Unternehmer sagt sogar: "Glücklicherweise sind wir nicht die einzigen. Wir sind ein Glied in der Kette, inzwischen gibt es viele Hersteller". Er fühlt sich nicht als Krisengewinnler. Jetzt gehe es vor allem darum, die Pandemie zu meistern und international zusammenzuarbeiten. Senova vertreibt den Test nicht selbst, deshalb weiß Söffing nicht, wer genau die Kunden sind.

Hilfe von Wissenschaftlern aus China

Die Weimarer Firma hatte bereits im Januar reagiert, nachdem die ersten Corona-Fälle aus China bekannt wurden. Basierend auf den Vorarbeiten chinesischer Kollegen wurde der Antikörper-Test gemeinsam mit Jenaer Wissenschaftlern für den europäischen Markt entwickelt. "Aus China konnten wir Reagenzien und Rohmaterialien beziehen, auf denen wir den Test aufbauen konnten", erzählt Hans Herrmann Söffing.

Inzwischen ist der Test der Weimarer Firma verfügbar und anwendungsbereit. Senova stellt 10.000 bis 15.000 Corona-Antikörper-Schnelltests pro Tag her. "Das hinkt dem Bedarf weit hinterher. Wir arbeiten fieberhaft daran, die Kapazitäten zu steigern und die extrem hohe Nachfrage von den niedergelassenen Ärzten und Kliniken zu bewältigen." So herrscht in diesen Wochen in der Firma, die in normalen Zeiten medizinische Diagnostik wie Influenza-, Herzinfarkt- oder Thrombose-Tests herstellt, der Ausnahmezustand. Von Montag bis Sonnabend, von 7 bis 22 Uhr, läuft zurzeit die Produktion.

Wie die Produktion organisiert ist

Und alle seine Leute ziehen mit. "Einen Mangel an gutem Personal haben wir nicht, ich bin wahnsinnig stolz auf meine Leute“, sagt Söffing. Unermüdlich würden sie arbeiten, damit der Bedarf gedeckt werden kann. Der Geschäftsführer hat seine Mitarbeiter in fünf Teams eingeteilt, die untereinander keinen Kontakt haben sollen - damit nicht alle in Quarantäne müssen, sobald sich einer von ihnen mit Covid-19 ansteckt. "Das ist für uns die größte Sorge, dass wir auch noch in zwei Wochen arbeitsfähig sind", erklärt er. Man sei zwar bereits krisenerprobt, habe die Firma doch vor einigen Jahren den ersten Ebola-Schnelltest überhaupt entwickelt. "Dadurch kennt das Team diese Situation schon. Aber es fühlt sich anders an als alles, was wir bisher gemacht haben, weil es direkt vor unserer Haustür stattfindet. Jeder unserer Mitarbeiter, auch ich selbst, wird früher oder später die Infektion haben."

Hergestellt werden die Tests in einem Trockenraum, in dem nicht mehr als 10 Prozent Luftfeuchtigkeit herrschen dürfen. Das sei wichtig, damit die Tests ungefähr zwei Jahre lang halten. Doch für das Personal stellen diese Produktionsbedingungen eine Herausforderung dar. Länger als fünf Stunden kann man so nicht arbeiten.

Vier Tage Pause über Ostern

Hans Herrmann Söffing selbst ist fast ununterbrochen vor Ort. "Wenn zum Beispiel was in der Anlage klemmt, geht es auch mal bis 4 Uhr morgens und um 8 Uhr geht es dann wieder weiter." Dem gebürtigen Weimarer Söffing fehlt im Moment vor allem Schlaf. "Ich sah meinem Vater noch nie ähnlicher." Er leitet das Unternehmen, das 1997 gegründet wurde, seit 2009. Immerhin genehmigt der 37-Jährige sich und seinen Mitarbeitern über Ostern eine viertägige Verschnaufpause. Danach wird die Produktion weiter auf Hochtouren laufen.