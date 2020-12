Innovation Digitaler Corona-Schnelltest aus Weimar

Im Grunde handelt es sich bei dem Schnelltest um ein digitales Kleinstlabor. Die Kassette enthält einen Teststreifen, auf den die Probe kommt. Mit einem Klick werden die Daten komplett verschlüsselt in eine Medizin-Cloud geschickt und dort analysiert. Die Ergebnisse erhält der Arzt dann per Handy-App - und das schon nach zehn Minuten. Das Besondere: Durch Verwendung verschiedener Teststreifen kann das Produkt auch auf viele andere Sachen testen. Derzeit arbeitet das Team an einem Streifen, mit dem man das Coronavirus nachweisen kann.

Die Idee und auch der "innovative chip" stammen von der Firma "ams", deren Chef Thomas Stockmeier europaweit nach einem Partner für das Projekt gesucht hatte: "Es gibt nicht mehr viele Firmen in Europa, die solche Tests machen können, die das Wissen dazu haben. Ich war im April hier und habe mir alles angeschaut, die hohe Fachkompetenz war am Ende ausschlaggebend."

Die Halle ist nicht sehr groß, darin stehen hochmoderne Roboter und Förderbänder. Die Firma Senova ist seit 2010 in Weimar ansässig, gegründet wurde sie 1997 in Jena. Knapp 35 Menschen arbeiten hier. Und auch die Schnelltest-Fertigung kommt trotz Hightech-Anlage nicht ohne Menschen aus, weiß Inhaber Hans-Hermann Söffing: "Wir gehen davon aus, dass wir in drei Schichten an der Anlage arbeiten werden und pro Schicht sechs Mitarbeiter brauchen."