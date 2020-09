Nach dem zweiten Corona-Fall binnen kurzer Zeit bleibt der Weimarer Kindergarten "Am Goethepark" vorerst geschlossen. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, hat sich eine Erzieherin nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Kontaktpersonen würden ermittelt und alle Eltern informiert. In den nächsten Tagen soll in Absprache mit der Kindergartenleitung entschieden werden, wann die Einrichtung wieder öffnet.

Kind vor einem abgesperrten Spielplatz (Symbolfoto). Bildrechte: dpa