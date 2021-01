Das Azurit-Pflegeheim in Weimar-Nord hat sich zum Corona-Hotspot entwickelt. Wie Amtsärztin Isabelle Oberbeck am Dienstag mitteilte, sind inzwischen 20 der 94 Bewohner an oder mit dem Coronavirus gestorben. Nur elf Bewohner seien noch ohne Infektion.

Weimars Amtsärztin Isabelle Oberbeck im Interview (Archivfoto). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK