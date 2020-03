Weimar lebt von Begegnungen. Die Kulturstadt hat internationale Gäste, viele Veranstaltungen, Museen und das Deutsche Nationaltheater (DNT) und dazu geplante Großveranstaltungen wie die Gedenkfeiern in Buchenwald. Diese Feiern sind bereits abgesagt, andere Veranstaltungen finden im kleineren Rahmen statt. Beim ersten Coronavirus-Fall hat die Klassiker-Stadt jedoch offenbar Glück gehabt: Die betroffene Familie hat sich sofort selbst in Quarantäne begeben. So hatte die infizierte Frau in Weimar keinen Kontakt zu weiteren Personen.