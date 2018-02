Mehr als 200 Gäste haben am Sonntag die vorerst letzte Gelegenheit für einen Blick in die Cranach-Galerie im Weimarer Stadtschloss genutzt. Eine Sprecherin sagte MDR THÜRINGEN, damit seien noch einmal deutlich mehr Besucher gezählt worden als an vergleichbaren Tagen. Die Räume bleiben voraussichtlich bis Ende 2021 geschlossen. Ab 2. Juli wird der gesamte Gebäudekomplex geschlossen.