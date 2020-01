Fast 6.000 Euro haben die Besucher der Weihnachtsvorstellung im Deutschen Nationaltheater in Weimar gespendet. In jeder der fünf Vorstellungen des "Christmas Carol" wurde für das "Haus Hoffnung" gesammelt. Der symbolische Scheck über 5.957 Euro wurde am Donnerstag übergeben - und zwar von DNT-Geschäftsführerin Sabine Rühl und Schauspieler Bastian Heidenreich, dem Darsteller des Ebenezer Scrooge.

Ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk gab es am Donnerstag für das Obdachlosenheim „Haus Hoffnung“ in Weimar, auch wenn die Hausmeister den Christbaum schon abgebaut hatten. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann