Im Munzur Kebab Haus in der Heinrich-Heine-Straße in Weimar ist mittags ordentlich Betrieb. Viele Schüler, Angestellte in der Mittagspause oder Touristen betreten den Laden und bestellen Döner, Dönerteller oder eine Dönerbox zum Mitnehmen. Doch wer auf die Tafel über dem Tresen oder in die Speisekarte schaut, der findet gar keinen einzigen Döner mehr. Stattdessen steht dort: Drehspieß, Drehspieß-Teller, Drehspieß im Fladenbrot. Der Inhaber Özdem Atilgan musste seine komplette Tafel und hunderte Speisekarten ändern. Seinen Döner darf er nicht mehr Döner nennen, es muss jetzt Drehspieß heißen.

Hier gibt es Drehspieß Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff Der Grund dafür liegt eigentlich schon 20 Jahre zurück. Im Jahr 1998 wurde in den "Leitsätzen für Fleisch- und Fleischerzeugnisse" des deutschen Lebensmittelbuches bereits festgelegt, dass das Dönerfleisch bestimmte Vorschriften erfüllen muss: Es darf nur grob entsehntes Schafs- oder Rindfleisch enthalten, der Hackfleisch-Anteil darf 60 Prozent nicht überschreiten und darüber hinaus dürfen nur noch Salz, Eier, Gewürze, Öl, Zwiebeln, Milch und Joghurt drin sein. Wenn diese Vorgaben nicht erfüllt werden, muss der Döner "Drehspieß" heißen.

Laut dem Weimarer Lebensmittelüberwachungsamt soll das den Verbraucher vor Irreführung und Täuschung schützen. Es stellt sich die Frage, ob das Begriffs-Chaos nicht für noch mehr Verwunderung sorgt. Nur wenige hundert Meter weiter, im City Kebab in der Dingelstedt-Straße, versteht zumindest Karadal Ramazan die Welt nicht mehr.

Erst vor wenigen Monaten hat Karadal Ramazan die Tafeln mit den Angeboten neu machen lassen - nun soll er sie schon wieder ändern. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff Er arbeitet seit fast 15 Jahren in dem Dönerladen, erst vor wenigen Monaten hatte er all seine Karten und die Leuchttafel mit den Produkten geändert - mit Nummern und Buchstaben kann der Kunde jetzt sehen, welche Zusatzstoffe im Döner enthalten sind. Jetzt wurde er mündlich aufgefordert, wieder alles zu ändern: Aus jedem Döner soll auch bei ihm ein Drehspieß werden.



"Ich finde, es ist nicht gut so, alle deutschen Kunden wissen, es heißt Döner. Und bei jedem Döner muss ich erklären, Drehspieß ist das Gleiche, aber das deutsche Amt sagt, es muss Drehspieß sein. Das ist für uns sehr, sehr schwer", so Ramazan. Die Tafeln wieder umzuändern würde ihn mehrere tausend Euro kosten, schätzt er.

Seine Drehspieße kauft Ramazan wie die allermeisten Dönerimbisse beim industriellen Großhändler. Doch bei denen ist die Rezeptur meistens etwas anders, als es in der besagten Vorschrift steht. Ramazan will nun abwarten, ob er noch mal eine schriftliche Aufforderung vom Weimarer Lebensmittelüberwachungsamt bekommt.