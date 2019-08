Der in Weimar lebende Schauspieler war am Sonnabendfrüh auf einer Kreuzung im Norden der Stadt mit seinem Motorrad von einem Kleintransporter erfasst worden. Der 52 Jahre alter Fahrer des Transporters hatte dem Künstler nach Polizeiangaben die Vorfahrt genommen. Horwitz knallte mit seinem Motorrad gegen das Auto und rutschte etwa 30 Meter über die Fahrbahn in ein Gebüsch. Laut Polizei wurde Horwitz an der Schulter und am Bein verletzt.

Dominique Horwitz wurde in Paris geboren. Fürs Fernsehen schlüpft er immer wieder in verschiedene Rollen - etwa für den ARD-"Tatort". 2015 spielte er die Titelrolle in Schillers "Wallenstein" am Deutschen National-Theater Weimar. Auch am Deutschen Theater in Berlin und am Thalia-Theater in Hamburg spielte er. Als Sänger war er unter anderem schon mit einem Programm aus Liedern des Chansonniers Jacques Brel unterwegs.