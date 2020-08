Die Staatsanwaltschaft Gera hat am Landgericht Erfurt einen Drogendealer aus Weimar angeklagt. Ein Gerichtssprecher sagte MDR THÜRINGEN, der Angeklagte soll 27 Kilogramm Amphetamine in seinem Auto transportiert sowie fünf Kilogramm Marihuana in Weimar verkauft haben. Nach Angaben des Gerichts ist die Hauptverhandlung gegen den 27-Jährigen voraussichtlich für Ende Oktober oder Anfang November angesetzt.