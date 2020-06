Doch es gibt offenbar noch die andere Seite im Leben des Juri D. Denn nach aktuellen Ermittlungen könnte er der Kopf einer seit Jahren aus Weimar operierenden Drogenbande sein. Am 17. Juni klickten bei Juri D. die Handschellen. Ein schwer bewaffnetes Spezialeinsatzkommando stürmte in Weimar ein Haus. Zur gleichen Zeit wurden ein Dutzend Wohn- und Geschäftsräume in Weimar und Berlin durchsucht. D. und sieben weitere Männer wurde vorläufig festgenommen. Vier von ihnen sitzen noch immer in Untersuchungshaft.

Die Festnahmen Mitte Juni waren nach MDR THÜRINGEN-Recherchen aber nur der zweite Teil einer seit Monaten laufenden Operation der Ermittler des OK-Dezernates 62 des Thüringer LKA. Denn bereits im Februar hatten sie in Weimar zwei Männer festgenommen, die mutmaßlich mit dem jetzt gesprengten Drogenring im Kontakt standen. Damals wurden 120.000 Euro Bargeld und 20 Kilogramm Marihuana gefunden. Was die Fahnder aber beunruhigte, war der Fund einer Waffe bei den Tschetschenen. Bei ihr handelt es sich um eine scharfe Skorpion Maschinenpistole. Das deute auf ein hohes Maß an Gewaltbereitschaft hin, heißt es aus Polizeikreisen.

Für die Polizei ist der Tschetschene Juri D. kein Unbekannter. Allerdings hatte sie ihn mit einer solchen Größe und guten Organisation von Drogengeschäften bisher nicht in Verbindung gebracht. Er war 2011 an einer Körperverletzung in Weimar beteiligt und hatte gegen das Waffengesetz verstoßen. Trotz seines jungen Alters scheint er aber in der tschetschenischen Mafia-Szene in Deutschland gute Verbindungen zu haben. Sein Name taucht mehrfach in den Ermittlungsunterlagen zur armenischen Mafia-Schießerei von 2014 in Erfurt auf.