Am Mittwochabend wird unter dem Motto "Weimar macht auf" das 31. Kunstfest Weimar eröffnet. Trotz der Corona-Pandemie werden bis zum 13. September Stars aus Oper und Tanz, Schauspiel und bildender Kunst in Weimar auftreten. Möglich wurde dies nach Angaben der Organisatoren dank eines Hygienekonzepts, das von Beginn an mit der Stadt abgestimmt war.

Das Festival soll von den Themen Corona, Umwelt und Thüringen bestimmt werden. Das Kunstfest Weimar hat unter anderem die Gründung des Autokinos an der Alten Feuerwache Weimar mitinitiiert. Dort wird am Mittwochabend das Festival auch eröffnet.

Auf dem 31. Kunstfest wird es 200 Veranstaltungen in rund 60 Formaten von Aufführung über Installation bis Ausstellung und Screening, 21 Ur- und Erstaufführungen an 12 Spielorten in Weimar und 28 in ganz Thüringen zu sehen geben.