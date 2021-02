Als Grund gibt der Forst unter anderem die so genannten Verlandung an. Laub würde die Biotope verschlammen. Und Bäume würden dem Biotop das Wasser entziehen, heißt es. "So ein Unsinn", sagt Silvia Wagner von der Bürgerinitiative. Durch weniger Bäume würde das Wasser in den Biotopen erst recht verdunsten.