Stark betrunken hat ein Mann in Weimar einen Brand im Badezimmer seiner Wohnung ausgelöst. Laut Polizei wurde die Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung am Dienstag gegen 19:30 Uhr in die Soproner Straße in Weimar West gerufen. Als sie ankam, war das Feuer bereits gelöscht.