Von einer "besorgniserregenden Entwicklung" spricht das Thüringer Bildungsministerium. Und dabei bezieht es sich keineswegs auf die Gewaltvorwürfe an der Freien Waldorfschule Weimar, denn damit beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft. Das Ministerium will, dass die Schule sich ans Thüringer Schulgesetz hält. Deshalb wurde eine "ultimative Frist" gesetzt: bis 19. März sollen vom Trägerverein die Mindestanforderungen in Bezug auf die Mitwirkung von Schülern und Eltern umgesetzt werden. Im Einzelnen sind das: