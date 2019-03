Mit Öffnungszeiten bis Mitternacht und freiem Eintritt an den ersten drei Tagen will Weimar Anfang April Besucher für sein neues Bauhaus-Museum anlocken. Dessen Eröffnung soll am 5. April im Rahmen des Festivals "Das Bauhaus lebt in Weimar" stattfinden, wie Oberbürgermeister Peter Kleine am Freitag mitteilte. 100 Jahre nach der Gründung der einflussreichen Kunst- und Designschule in der Stadt erwarte er einen "Bauhaus-Ausnahmezustand", sagte Kleine.