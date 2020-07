Frühförderung Vorschulkinder mit Entwicklungsstörungen sollen besser in die Schule starten

Aufmerksamkeit, Konzentration und sprachliche Fähigkeiten hätten sich bei vielen Kindern verschlechtert, weil ihre Eltern sie trotz Lernmaterial und Anleitung per Telefon nicht fördern konnten. Diese Kinder hätten Probleme damit, Regeln einzuhalten, mit Messer und Gabel zu essen oder den Stift richtig zu halten. Deshalb müssten Vorschulkinder mit Auffälligkeiten die coronabedingt ausgefallenen Förderstunden nachholen dürfen, so Müller. Sie fordert, dass ausgelaufene Bescheide der Sozialämter über Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie und heilpädagogische Förderung verlängert werden.

Die Leitung der Frühförderstelle des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda beklagt, dass die Heilpädagogen noch nicht in allen Kindergärten im Weimarer Land wieder Kinder mit Auffälligkeiten betreuen können. Leiterin Carola Schreck sagte dem MDR, dass viele der rund 150 Kinder nicht in die Frühförderstelle kommen und auch zu Hause nicht die nötige Therapie bei Sprach- und Lernproblemen oder Verhaltensauffälligkeiten bekommen können. Eltern hätten entweder Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus oder schafften es wegen ihrer Arbeitszeiten nicht, die Kinder zur Förderstunde zu bringen. Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden und Heilpädagogen sehen dadurch die Kinder mit Behinderungen zusätzlich benachteiligt in ihrer Entwicklung im Vergleich zu gesunden Gleichaltrigen.