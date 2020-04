Erst am Montag hat der Weimarer Innenstadtverein entschieden, dass die Stadt sich an der bundesweiten Aktion "leere Stühle" beteiligen wird. Auf allen möglichen Kanälen wurden die Gastronomen kontaktiert und schnell stand fest, fast 40 von ihnen sind dabei. Einer der Organisatoren ist Jürgen Hoffmann. Seit über 30 Jahren arbeitet er in der Gastronomie, die meiste Zeit davon selbständig. Eine Situation wie diese hat er in all der Zeit nie erlebt: "Katastrophal trifft es nicht annähernd, die Lage ist wirklich bedrohlich." Ein Drittel der Restaurants wird nach Einschätzung der Branche die Corona-Krise nicht überstehen.