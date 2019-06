Bäume abgesägt Weimarer Erinnerungsprojekt an Todesmärsche attackiert

Unbekannte Täter haben in der Grünanlage Kromsdorfer Straße/Andersenstraße drei hochstämmige junge Linden in Höhe des Kronenansatzes abgesägt. Entdeckt wurde dieser schwerer Fall von Vandalismus von Mitarbeitern des Kommunalservice Weimar. Es handelt sich ausschließlich um Bäume, die im Rahmen des Gedenk-Projektes "1000 Buchen" durch das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda gepflanzt wurden.

Da die betroffenen Bäume alle mit einer Gedenktafel für ehemalige Buchenwald-Häftlinge versehen sind, ist ein politisch-motivierter Hintergrund nicht auszuschließen. Oberbürgermeister Peter Kleine reagierte entsetzt auf diesen Vandalismus und verurteilte ihn auf das Schärfste. Um das Lebenshilfe-Werk weiter beim Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zu unterstützen, wird die Stadt Weimar Bäume für Ersatzpflanzungen zur Verfügung stellen.

"Es war nicht der erste Fall von Vandalismus", sagte Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende des Lebenshilfe-Werks, Rola Zimmer MDR-THÜRINGEN auf Nachfrage. Zu Jahresbeginn waren die Gedenkschilder von zwölf Bäumen in der Ettersburger Straße herausgerissen und im Wald verscharrt worden. "Es ist kein Zufall, dass immer wieder unsere Bäume betroffen sind. Wir gehen von gezielten, politisch motivierten Taten aus und haben natürlich Anzeige erstattet“, so Rola Zimmer.

Das Lebenshilfe-Werk hat das integrative Gedenkprojekt "1000 Buchen" im Weimarer Kulturstadtjahr 1999 ins Leben gerufen - zur Erinnerung an die Todesmärsche aus Buchenwald sowie die Opfer des Euthanasie-Programms der Nationalsozialisten zur Ermordung "unwerten Lebens".

Auch die SPD in Thüringen verurteilte die wiederholten Beschädigungen am Gedenkprojekt. Wer die Auseinandersetzung mit Gewalt statt Worten wähle, habe nicht verstanden, welche Rolle Menschenrechte und Demokratie in unserer Gemeinschaft spielen, sagte die SPD-Politikerin Diana Lehmann. Eine lebendige Erinnerungskultur und Projekte wie diese seien wichtig, um deutlich zu machen, welche Verantwortung wir noch heute für die Taten des NS-Regimes und seiner Anhänger tragen.