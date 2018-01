Anlässlich des bundesweiten Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus haben Politiker und Bürger zusammen mit Überlebenden in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar Kränze niedergelegt. Der Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Volkhard Knigge, verteidigte in einer kurzen Ansprache die deutsche Erinnerungskultur gegen Kritik. Knigge sagte, Buchenwald sei auch ein Ort des Stolzes darauf, Geschichte gegen den Strich gebürstet zu haben und immer wieder bürsten zu müssen. Knigge fügte wörtlich hinzu: "Das haben wir zu verteidigen, und vielleicht im Moment mehr als wir vor zehn Jahren gedacht haben."

Knigge sagte ferner zu den Teilnehmern der Gedenkstunde, sie stünden nicht auf einem dämlichen Denkmal oder an einem Ort der Schande, wie es leider nicht nur gelegentlich heißt. Vielmehr sei die Gedenkstätte einer der Quellorte unserer demokratischen Verfassung und unserer demokratischen Kultur. Knigge nimmt damit Bezug auf den Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschefs Björn Höcke, der in seiner Dresdner Rede von 2017 unter anderem von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" gesprochen hatte, die "uns lähmt". Es sei daher eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" nötig.

Im Landtag in Erfurt versammeln sich am Freitagmorgen die Abgeordneten vor Beginn des Plenums zu einer Gedenkstunde. Auf dem Ehrenfriedhof in Nordhausen gestalten Schüler ein Gedenkprogramm. Seit 1996 wird auf Vorschlag des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog der 27. Januar als Gedenktag begangen. Es ist der Tag, an dem 1945 sowjetische Soldaten das NS-Vernichtungslager Auschwitz befreiten.