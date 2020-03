Weimar Gedenkveranstaltung zur KZ-Befreiung im Nationaltheater abgesagt

Das Coronavirus mache diesen Schritt unausweichlich, teilte am Dienstag Regierungssprecher Günter Kolodziej mit. Die Veranstaltung sollte am 5. April im Deutschen Nationaltheater in Weimar stattfinden. Die Entscheidung haben die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, die Thüringer Staatskanzlei und der Landtag demnach in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern getroffen.