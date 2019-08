Zum inzwischen achten Mal findet in Weimar das Fassadenspektakel "Genius Loci" statt. Am Freitag beginnt das dreitägige Festival, bei dem Videokünstler ihre Produktionen zeigen. In diesem Jahr stehen das Deutsche Nationaltheater (DNT), das Kulturzentrum Mon Ami und das Neue Bauhausmuseum im Fokus. Auf diesen Fassaden werden eindrucksvolle Clips junger Künstler gezeigt.

Das DNT war 2014 schon einmal Spielort des Festivals. "Ganz besonders und außergewöhnlich ist, dass es auch zum zweiten Mal von denselben Künstlern, von der Rüstungsschmiede aus Dresden, bespielt wird", sagt Festivalleiter Hendrik Wendler. Die Produktion beschäftigt sich mit dem Jubiläum der Weimarer Republik. Vor 100 Jahren wurde im DNT die erste parlamentarische demokratische Verfassung Deutschlands ausgearbeitet. An dieses Ereignis erinnert auch ein Sonderclip, der ebenfalls Freitagabend an der Fassade des DNT gezeigt wird. Texte der Verfassung werden zitiert.

Genius Loci mit Programm im Mon Ami und Bauhaus-Museum

Das heutige Kulturzentrum Mon Ami gibt es schon rund 160 Jahre. Es wurde als Veranstaltungsort für die bürgerliche Gesellschaft geplant und gebaut. "Damit war das Haus das erste in Weimar, das als Treffpunkt für die bürgerliche und nicht adlige Gesellschaft diente - ein Ort, an dem Kultur nicht mehr nur feudal war", so Wendler. Die gebürtige Weimarerin Laura Seitz und 3D-Artist Daniel Pitts zeigen einen Clip, in dem ein Einzelner an Aufgaben scheitert, in der Gemeinschaft aber Großes geschafft werden kann.

Das Neue Bauhaus-Museum wird zum Musikinstrument. "The Shape of Sound" hat Jonas Denz seine Produktion genannt. Hände erkunden die erst junge Fassade und beginnen Sounds und Rhythmen zu spielen. Das Publikum ist angehalten mitzumachen, erklärt Wendler, es ist Teil der Performance.

Weimarer Festival als Sprungbrett und Aushängeschild

"Genius Loci" am Atrium (Archivfoto). Bildrechte: Genius Loci Weimar Die drei Fassaden werden übrigens von den Gewinnern des "Genius Loci"-Wettbewerbs bespielt. Jedes Jahr nehmen bis zu 100 Künstler teil, sagt der Festivalchef. Eine Jury und auch die Öffentlichkeit bestimmen die Sieger. "Genius Loci" habe sich einen Namen gemacht. Der Preis ist gut dotiert und die bisherigen Preisträger sind inzwischen alle international in Erscheinung getreten. Das Weimarer Festival ist ein Sprungbrett - ein Aushängeschild.



Flankiert werden die Fassadenprojektionen von einer ganzen Reihe von Veranstaltungen. Rund 200 Mitwirkende sorgen dafür, dass das Festival in der gesamten Innenstadt zum Höhepunkt wird. In der Karl-Liebknecht-Straße wird es Installationen geben. Im Weimarhallenpark steht eine Skulptur im Teich, die ebenfalls angestrahlt wird und auch der Verein Alte Feuerwache beteiligt sich mit Beiträgen auf seinem Gelände in der Erfurter Straße. Künstler aus aller Welt reisen zum "Genius Loci"-Lab an und ein Symposium gibt es auch.

8. "Genius Loci" Weimar Festival

9. bis 11. August

jeweils 21.30 bis 0 Uhr