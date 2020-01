"Wir sind schon drin, gleich geht’s los." So stand es im März 2016 in großen Lettern an der Fassade des alten Weimarer Krankenhauses. 18 Jahre stand der Gebäudekomplex zu diesem Zeitpunkt leer. Viele Investoren schreckte die Ruine ab. So hatte zum Beispiel die stadteigene Hufeland-Träger-Gesellschaft, Eigentümerin der Immobilie, den Komplex bereits 2013 an einen Investor aus Erfurt verkauft. Doch der kam mit seinen Umbauplänen nicht voran, die Stadt zog die Reißleine und machte den Verkauf rückgängig.