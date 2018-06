Derzeit bereitet die Familie die Beerdigung vor. Die Trauerfeier ist in der Stadtkirche St. Peter und Paul geplant, besser bekannt als Herderkirche. Michael Prinz sagte, Georg-Constantin habe sich zu Lebzeiten mit viel Phantasie und eigenen Ideen für Weimar und die Klassik-Stiftung eingesetzt. Georg-Constantin habe seinen ersten Wohnsitz von London nach Weimar verlegen und in der Klassikerstadt ein Haus kaufen wollen. Georg-Constantin war als Nachfolger von Michael Prinz an der Spitze der Adelsfamilie vorgesehen. Nun wird dessen Tochter Leonie Prinzessin ab sofort kommissarisch die Rechte und Pflichten des verstorbenen Prinzen in der Adelsfamilie übernehmen. Damit wird das sogenannte salische Recht durchbrochen, wonach nur männliche Nachfahren die Erbschaft antreten dürfen. Wie Prinz Michael MDR THÜRINGEN sagte, ist dieses Vorgehen nicht unüblich. Schon Herzogin Anna Amalia hatte ihrer Zeit die Generalvollmacht für ihren unmündigen Sohn übernommen, so Prinz Michael.

Prinz Georg-Constantin von Sachsen-Weimar-Eisenach, hier bei der Trauung mit seiner Frau Olivia Rachelle Page 2015 in Weimar. Bildrechte: dpa

Seine Tochter hat in sehr engen Kontakt mit ihrem Cousin gestanden, die beiden hätten sich regelmäßig über ihre Pläne die Stiftung betreffend ausgestauscht. "Für sie ist es jetzt sehr schwer, ihn nicht mehr an ihrer Seite zu wissen", sagte Michael Prinz. Georg Prinz sei ein dem Leben sehr zugewandter Mensch gewesen, deswegen werde die Familie auch an den Feierlichkeiten anlässlich des 200. Geburtstages von Großherzog Carl Alexander in diesem Jahr festhalten. Wie das Oberhaupt sagte, hat die Klassikstiftung angeboten, das vorerst letzte Konzert am 24. Juni im Stadtschloss dem verstorbenen Prinzen zu widmen. "Diesem Vorschlag sind wir gern gefolgt", so Michael Prinz. Das Stadtschloss bleibt wegen der Sanierung ab Ende Juni geschlossen. Georg-Constantin war am Samstag bei einem Reitunfall nahe London tödlich verunglückt.