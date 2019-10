Der Mythos von verstecktem Nazi-Gold oder gar dem Bernsteinzimmer in Buchenwald hat sich nicht bewahrheitet. Die in den letzten drei Wochen bei Grabungen entdeckten Bunker waren leer. Hinweise auf weitere Hohlräume gäbe es nicht, sagte Grabungsleiterin Karin Sczech vom Thüringer Landesamt für Archäologie und Denkmalschutz (TLAD) am Donnerstag in Weimar. Schatzsucher hätten damit keinen Grund mehr, illegal auf dem Steinbruchgelände zu schürfen.