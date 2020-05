Das Weimarer Haus am Horn hat eine erste Bilanz nach der Wiedereröffnung gezogen. Seit Mai vorigen Jahres seien 54.000 Besucher gezählt worden. Kuratorin Anke Blümm nannte das einen Riesenerfolg. Allein zur Langen Nacht der Museen hätten sich lange Schlangen gebildet. Die kleine Ausstellung in Parknähe ergänze wunderbar die Schau im großen Bauhaus-Museum .

Wegen der Corona-Krise wurde das Haus am 15. März geschlossen. Die Klassik Stiftung bietet deshalb virtuelle Führungen an. Laut Blümm soll in der kommenden Woche noch einmal über ein Hygienekonzept beraten werden. Aber es sei schwierig in den Ausstellungsräumen 1,5 Meter Abstand zu wahren. Das Haus am Horn war restauriert, neu konzipiert und im Mai 2019 von der Klassik Stiftung Weimar wieder eröffnet worden.