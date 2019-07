Von Mittwoch an steht am Theaterplatz der Klassikerstadt das "Haus der Weimarer Republik - Forum für Demokratie" für Besucher offen. Es ist die bundesweit erste zentrale Erinnerungsstätte für diese Epoche der deutschen Geschichte. Die Eröffnung findet an einem geschichtsträchtigen Datum statt: Genau 100 Jahre zuvor, am 31. Juli 1919, verabschiedete die Nationalversammlung im Deutschen Nationaltheater die Weimarer Reichsverfassung, die das rechtliche Gerüst für die neue Republik bildete und große Bedeutung auch für das Grundgesetz hat.